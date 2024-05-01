Инспекторат по охране окружающей среды РМ сообщает о значительном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, особенно косуль. Это наблюдение стало результатом многочисленных жалоб и телефонных звонков от граждан, обеспокоенных данной ситуацией. Хотя конкретная статистика пока отсутствует, чиновники подчеркивают необходимость уделить этой проблеме особое внимание, передает rupor.md.
Для предотвращения дальнейших происшествий Инспекторат настоятельно призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, особенно в районах, прилегающих к лесным массивам, где вероятность столкновений с дикими животными максимально высока. Также рекомендуется избегать столкновений с животными, а в случае ДТП с их участием — немедленно сообщать в службу спасения по номеру 112.
Инспекторат по охране окружающей среды отмечает, что дорожные инциденты причиняют значительный ущерб как экологии, так и личному имуществу граждан.