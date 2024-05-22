Испания и Ирландия вслед за Норвегией объявили о признании Палестины как государства с 28 мая
Ирландский премьер-министр Саймон Харрис заявил, что этот шаг, согласованный с Испанией и Норвегией, является "историческим и важным днем для Ирландии и Палестины". По его словам, он призван помочь продвижению израильско-палестинского конфликта к урегулированию на основе решения о двух государствах, пишет euronews.com.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что его страна признает Палестину в качестве государства 28 мая. Лидер испанских социалистов сделал ожидаемое заявление в парламенте страны в среду.
Санчес провел несколько месяцев в турне по европейским и ближневосточным странам, чтобы заручиться поддержкой признания Палестины, а также возможного прекращения огня в Газе. Он неоднократно заявлял, что привержен этому шагу.
Ранее в этом месяце министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес сообщил, что проинформировал госсекретаря США Энтони Блинкена о намерении его правительства признать Палестину.
Часом ранее премьер-министр Норвегии заявил, что его страна официально признает Палестину как государство.
"Норвежское правительство решило, что Норвегия признает Палестину как государство. В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок в мире и безопасности", - говорится в заявлении Йонаса Гара Стёре.
"Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания" -сказал Йонас Гар Стере, премьер-министр Норвегии.
Премьер сообщил, что эта скандинавская страна признает палестинское государство с 28 мая.
В последние недели несколько стран Европейского союза заявили, что планируют признать Палестину, утверждая, что решение о двух государствах необходимо для прочного мира в регионе.
Норвегия, которая не является членом ЕС, но зеркально отражает его действия, является ярым сторонником решения о двух государствах между Израилем и Палестиной.
В конце апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что до конца мая Палестину признают несколько стран Евросоюза.
Среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция. Всего в качестве независимого государства Палестину признают 143 из 193 стран ООН, в том числе Россия.
Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал признание палестинского государства Испанией, Ирландией и Норвегией и призвал другие страны последовать их примеру. В заявлении, опубликованном официальным информационным агентством WAFA, он сказал, что это решение закрепит "право палестинского народа на самоопределение" и поддержит усилия по достижению решения о создании двух государств.
Реакция Израиля Еще до скоординированного объявления Осло, Дублина и Мадрида министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приказал послам еврейского государства в Ирландии и Норвегии немедленно вернуться домой.
"Ирландия и Норвегия намерены сегодня послать палестинцам и всему миру сигнал: терроризм добивается своего", - сказал Кац.
Он отметил, что признание может помешать усилиям по возвращению израильских заложников, удерживаемых в Газе, и сделает менее вероятным прекращение огня, "вознаградив джихадистов из ХАМАС и Ирана". Чиновник также пригрозил отозвать посла Израиля в Испании, если эта страна займет аналогичную позицию.