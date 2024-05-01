Министерство образования и науки и Министерство цифровой трансформации Украины 22 мая презентовали в Киеве проекты школ будущего - учебных заведений, которые должны быть простроены в стране после военных действий по качественно новым концепциям, информирует korrespondent.net
В частности, по словам авторов проекта, в школы будущего еще на этапе проектирования будут заложены безбарьерность, безопасные укрытия, пространства для общения детей, современный дизайн и энергоэффективность.
В результате реализации таких концепций должны быть созданы школы, в которых "дети научатся доверять себе и миру, с удовольствием будут узнавать разные дисциплины в комфортных лабораториях и мастерских, создавать общие проекты в комфортных местах для игры и отдыха", говорят авторы проекта.
"Когда совместно с МОН мы начали работать над стратегией трансформации образования, то поняли: нужно менять не только содержание и смыслы образования, но и трансформировать школьные пространства. Школы должны походить на маленький офис гугл или нетфликс, где рождаются прорывные идеи и мечты. Этот проект - не только об избавлении от тоталитарного прошлого. Это проект о будущем Украины, к которому мы активно готовимся", - рассказал во время презентации министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его инициативе новые проекты были созданы при поддержке компаний Метинвест и ДТЭК на базе концепций, разработанных для проекта Мариуполь Реборн (проект послевоенного восстановления города Мариуполь) в сотрудничестве с исполнительным партнером Big City Lab и Литовской архитектурной общественной организацией Rebuild the Wonderful.
"Общественные пространства, построенные по тоталитарной логике, должны ее лишиться. И прежде всего речь идет о типовых советских школах. Их нужно не восстанавливать, а превращать в комфортную, благоприятную среду для обучения и развития. Именно в этом для нас, как украинского бизнеса, большая идея поддержки проекта по десоветизации школ. Мы искренне надеемся, что первые трансформации школ состоятся и будут вдохновлять на изменения других", - рассказала на презентации Наталья Емченко, директор по коммуникациям группы компаний SCM, в которую входят партнеры проекта Метинвест и ДТЭК.
По новой концепции, в классах, коридорах и мастерских школьники и учителя смогут самостоятельно влиять на пространство: рисовать на стенах, изменять температурные режимы, воздействовать на освещение и переставлять мебель под разные формы обучения. Кроме того, дети в новых школах смогут подремать в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе, собирать роботов в мастерских и т.п.
Отдельное место в этой концепции получила безопасность детей: в новых школах должно быть качественное укрытие и круговое проектирование без темных уголков, что, по задумке авторов, должно создавать благоприятное пространство для здоровой коммуникации и устранять психологические барьеры в общении.
"Дети - это наше будущее. Именно от них зависит, как будет выглядеть свободная и независимая Украина. Поэтому важно предоставить им максимально благоприятные и безопасные условия для обучения. Имея 14-летний опыт внедрения образовательных программ на платформе Академии ДТЭК, мы понимаем, насколько важно современное и качественное образование для развития новых поколений профессионалов. Поэтому для нас проект трансформации школ - это ответственная миссия и важный вклад в развитие Украины", - заявил во время презентации исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
На сегодняшний день в Украине строят подземные школы, одна из которых получила все разрешительные документы и начала работать в Харькове. А также строят бомбоубежища: Кабмин недавно распределил между регионами 2,5 миллиарда субвенций из государственного бюджета на строительство школьных укрытий.