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Задержанный в аэропорту Кишинева рассказал про обыск

Задержанный в аэропорту Кишинева рассказал про обыск
фото из открытых источников

Задержанный в аэропорту Кишинева Николай Шиколай 23 мая, рассказал «Известиям» про обыск.

«По непонятным причинам, которые никто не хотел объяснять, нас задержали на два с половиной часа. Мы просидели в аэропорту, в зоне ожидания. На вопрос, почему нас задержали, никто не давал ответа, говорили: «Это не я вас задержал». Ну детский сад», — сказал он.

На вопросы, куда обращаться за объяснением причины задержания, им ответили, чтобы они подошли на следующий день.

Задержанный в аэропорту Кишинева рассказал про обыск
фото: iz.ru

«Людей продержали, после чего обыскали. Выдали протокол об этом несанкционированном обыске. Потому что сначала должен выдаваться протокол, а потом должен происходить сам обыск», — отметил Шиколай.

Затем, по его словам, он был отправлен на заполнение каких-то деклараций об имеющихся у него на тот момент денежных средств с собой. Причину для написания этой декларации ему также не объяснили.

«Беспредел со стороны правящей власти. Он уже дошел вплоть до того, что аэропорт стал захваченным местом, политическим, так сказать, где кто-то правильный прилетает, и у него всё хорошо, а кого-то будут задерживать по два с половиной часа», — подытожил Шиколай.

О задержании участников молдавской группы проекта «Узнай Россию» в аэропорту Кишинева после посадки рейса стало известно ранее в этот же день. По данным «Известий», причину задержания молдавские правоохранители объяснить отказались. Не исключалось, что задержанных подвергнут проверке.

Ранее, 4 мая, один из лидеров оппозиционной в Молдавии политической партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила, что пассажиры, прибывшие из России, вновь подверглись дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева.

«Прилетевшим из Москвы в Молдавии не рады. И неважно, какое у них гражданство и чем они занимаются — никто разбираться не будет. Людей не пускают домой, допрашивают, обыскивают, незаконно забирают деньги — читай, грабят. При этом границы нашей страны открыты, режим ЧС не введен», — написала она в своем Telegram-канале.

Параска также задалась вопросом о том, почему «этот беспредел происходит в стране, которая хочет стать членом Евросоюза».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» заявила, что дополнительные проверки пассажиров, которые прибыли из России в аэропорт Кишинева, демонстрируют демократию в понимании президента Молдавии Майи Санду.

  • Вчера, 10:21
  • DTV
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