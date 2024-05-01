фото: Getty Images, саммит мира должен состояться в пятизвездочной гостинице Burgenstock
Значительное количество военнослужащих связано со сложным рельефом местности в районе Бюргенштока, масштабами операции, а также большим количеством уважаемых гостей, пишет korrespondent.net
Федеральный совет Швейцарии издал распоряжение о мерах безопасности во время проведения Саммита мира на курорте Бюргеншток 15-16 июня. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба совета.
Для безопасности участников саммита Швейцария готова задействовать до 4000 военнослужащих, которые будут помогать властям кантона Нидвальден, где находится Бюргеншток.
Значительное количество военнослужащих связано со сложным рельефом местности в районе Бюргенштока, масштабами операции, а также большим количеством уважаемых гостей.
По швейцарскому законодательству, решение об участии более двух тысяч военнослужащих должно одобрить парламент, но он не успеет это сделать до саммита, поэтому Федеральный совет предоставит отчет законодателям осенью.
Также сообщается, что Швейцария ограничит использование воздушного пространства в районе Бюргенштока в связи с планируемым прибытием гостей, находящихся под защитой международного права. К охране неба будут привлечены швейцарские военно-воздушные силы.