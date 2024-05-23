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Несите ваши денежки: Центробанк Приднестровья просит граждан сдавать монеты

Несите ваши денежки: Центробанк Приднестровья просит граждан сдавать монеты
фото из открытых источников

Приднестровский республиканский банк (ПРБ) впервые запустит акцию по обмену приднестровских монет на бумажные рубли ПМР. Об этом сообщило 23 мая ИА «Новости Приднестровья».

С 27 мая можно будет в течение недели осуществить эту процедуру без комиссии, в том числе перечислить сумму сданных копеек на банковский счет. К акции присоединились все коммерческие банки республики. Обращаться можно в любое отделение по всей стране, количество обмениваемых монет не ограничивается.

Неиспользуемые монеты, которые хранятся у жителей республики в домашних копилках, складываются в значительные суммы. Как уточнили в ПРБ, сейчас в обращении находятся монеты из расчёта 344 штуки (примерно 1 кг) на каждого жителя Приднестровья.

«Большая часть монет осела у граждан дома. То есть изъята из оборота. А это все-таки деньги, и они должны быть в обращении. А когда они лежат дома, они не работают», — поясняют сотрудники «Эксимбанка».

Приёму подлежат все копейки, находящиеся в обращении, включая потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверлённые. Это поможет очистить оборот от негодных денежных знаков.

«Агропромбанк присоединяется к этой акции. Наши сотрудники справятся, они все сделают быстро и профессионально», — добавил глава отдела маркетинга этого финансового учреждения Владимир Литвин.
Банковские работники предлагают гражданам заранее отсортировать монеты по номиналу. Это ускорит процесс пересчета и ожидание в очереди других граждан. К тому же облегчит труд кассирам и даст им возможность обслужить большее количество граждан.

«Это хороший повод прийти в банк с ребенком и начать его знакомить с банком. Можно устроить такую игру: пусть ребенок сам отсортирует эти монеты, потом приходит с мамой и папой в банк, сам передает эти монеты кассиру и получает наличные деньги», — резюмировал замначальника отдела маркетинга ЗАО «Приднестровский Сбербанк» Роман Спеян.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/05/23/nesite-vashi-denezhki-centrobank-pridnestrovya-prosit-grazhdan-sdavat-monety
  • Вчера, 20:03
  • DTV
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