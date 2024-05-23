Приднестровский республиканский банк (ПРБ) впервые запустит акцию по обмену приднестровских монет на бумажные рубли ПМР. Об этом сообщило 23 мая ИА «Новости Приднестровья».
С 27 мая можно будет в течение недели осуществить эту процедуру без комиссии, в том числе перечислить сумму сданных копеек на банковский счет. К акции присоединились все коммерческие банки республики. Обращаться можно в любое отделение по всей стране, количество обмениваемых монет не ограничивается.
Неиспользуемые монеты, которые хранятся у жителей республики в домашних копилках, складываются в значительные суммы. Как уточнили в ПРБ, сейчас в обращении находятся монеты из расчёта 344 штуки (примерно 1 кг) на каждого жителя Приднестровья.
«Большая часть монет осела у граждан дома. То есть изъята из оборота. А это все-таки деньги, и они должны быть в обращении. А когда они лежат дома, они не работают», — поясняют сотрудники «Эксимбанка».
Приёму подлежат все копейки, находящиеся в обращении, включая потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверлённые. Это поможет очистить оборот от негодных денежных знаков.
«Агропромбанк присоединяется к этой акции. Наши сотрудники справятся, они все сделают быстро и профессионально», — добавил глава отдела маркетинга этого финансового учреждения Владимир Литвин. Банковские работники предлагают гражданам заранее отсортировать монеты по номиналу. Это ускорит процесс пересчета и ожидание в очереди других граждан. К тому же облегчит труд кассирам и даст им возможность обслужить большее количество граждан.
«Это хороший повод прийти в банк с ребенком и начать его знакомить с банком. Можно устроить такую игру: пусть ребенок сам отсортирует эти монеты, потом приходит с мамой и папой в банк, сам передает эти монеты кассиру и получает наличные деньги», — резюмировал замначальника отдела маркетинга ЗАО «Приднестровский Сбербанк» Роман Спеян.