В Бендерах состоялось очередное заседание Объединенной контрольной комиссии. Как отметил глава приднестровской делегации Олег Беляков, оно прошло в рабочей атмосфере, информирует novostipmr.com
«Мы рассмотрели обстановку по всей Зоне безопасности от Каменки и Рыбницы до Слободзеи, города Бендеры и других районов, которые попадают в зону ответственности Совместных миротворческих сил, - сказал Олег Беляков. - В целом четко могу утверждать, что ситуация находится под контролем Миротворческих сил. Из докладов военных наблюдателей, комендантов центрального и северного участка Зоны безопасности, неподконтрольных формирований, вооруженных формирований в зоне безопасности нет, приготовлений к ведению боевых действий нет».
Олег Беляков отметил четкое взаимодействие между миротворцами и правоохранительными органами, которое было продемонстрировано, в частности, при изъятии боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Вместе с тем, отметил Олег Беляков, делегациям пока не удается прийти к согласию относительно конкретных способов разблокирования нормальной работы Объединенной контрольной комиссии.
«Мы в этой части должны констатировать, что пока есть общие схожие позиции представителей Российской Федерации и Приднестровья по этому вопросу и очень резкие разногласия с представителями молдавской стороны в Объединенной контрольной комиссии, где мы пока каких-то общих итогов и согласованных действий достичь не можем».
Напомним, что полноценная работа ОКК остается заблокированной с июня 2022 года.
Российская делегация в ОКК прокомментировала призывы отказаться от проверки военной техники
Российская делегация в Объединённой контрольной комиссии призвала не политизировать рутинные процессы проверки военной техники. В своём заявлении, распространённом на сегодняшнем заседании ОКК, она напомнила, что дважды в год российские миротворцы проверяют техническое состояние и работоспособность имеющейся на балансе техники. Это делается весной при переходе на летний сезон эксплуатации и осенью при переходе на зимний.
«Это рутинная процедура, предусмотренная техническими регламентами и нормативами её обслуживания. Заключается в проверке узлов и агрегатов в движении: запуск двигателя, выезд на расстояние не более нескольких сотен метров и возвращение на изначальную позицию. Проверка военной техники в движении не является её перемещением, т. к. она не меняет место дислокации», – отмечается в документе, сообщает novostipmr
Примечательно, что об этих плановых проводимых каждый год работах молдавская сторона была уведомлена в надлежащем порядке.
Однако, несмотря на это, делегация Республики Молдова в ОКК призвала отказаться от этой технической процедуры, назвав её провокационными действиями. И вообще, в Кишиневе считают такие ежегодные проверки «неправомерными», поскольку они якобы не получили одобрения Объединенной контрольной комиссии.
«Соответствующие органы Республики Молдова сделали в той или иной степени резкое заявление, где элементы, связанные с этой проверкой, были политизированы, и преподнесли их как некие учения РФ в Зоне безопасности», – прокомментировал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
Напомним, что согласно нормативным документам ОКК уведомительный и согласовательный режим перемещения воинских частей и военной техники распространяется только на конфликтующие стороны.
Российский миротворческий контингент не является стороной конфликта, его задача – обеспечить сохранение мира. Россия – это страна-гарант в миротворческой операции на Днестре, она стоит над сторонами конфликта и обеспечивает успешность работы всех контингентов в составе Совместных миротворческих сил.
«На военных наблюдателей возлагается контроль над недопущением передислокации и перемещения воинских частей и подразделений Республики Молдова и Приднестровья в Зоне безопасности и вблизи неё без уведомления ОВК. Данный порядок не распространяется на воинские формирования российского контингента, т. е. российская сторона не обязана даже уведомлять ОВК о перемещении своих военных в Зоне безопасности и делает это в добровольном порядке», – подчеркнули в заявлении.
С учётом консенсусного принципа принятия решений в ОКК российская делегация трактует навязывание российским миротворцам согласовательного характера своих действий как попытку блокировать их деятельность.
Олег Беляков: Милитаризация Молдовы создаёт напряжённость
Процесс милитаризации Молдовы, который ускоряется на глазах, вызывает обеспокоенность в Приднестровье. Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков отметил, что военные приготовления всегда имеют определённую цель.
В прошлом году Молдова провела почти 20 учений с военными из стран НАТО. При этом с 2013-го Кишинёв не участвует в совместных миротворческих учениях с представителями Приднестровья и России.
21 мая этого года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Молдовы Дорин Речан подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.
С начала этого года учения в Бульбоках и на других военных полигонах сменяются одни другими.
«Процессы, которые сегодня идут в Республике Молдова, с точки зрения оснащения вооружением, проведения учений, тренировок, мобилизации населения и т. д. не могут не вызывать у Приднестровья определённой озабоченности. Мы же прекрасно понимаем, что любые военные приготовления всегда связаны с какими-то определёнными причиной и следствием. Как это всё планируется применять, каким способом всё это использовать?» – сказал Олег Беляков.
Подобные действия резко контрастируют с тем, что по Конституции Молдова обладает нейтральным статусом. Хотя стоит напомнить, что с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
«Звучат заявления о том, что Молдова является нейтральным государством, а наблюдаем совершенно другие процессы. Подписание соответствующих договоров с Европой о поставках оружия и проведении учений, проведение учений вблизи Зоны безопасности. Всё это создаёт определённую напряжённость», – подчеркнул глава приднестровской делегации в ОКК.