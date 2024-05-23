фото: electricsalt.shop.kirin.co.jp. Электрическая ложка Electric Salt Spoon
Японская компания Kirin Holdings выпустила электрическую ложку Electric Salt Spoon, которая способна изменять вкус пищи с низким содержанием натрия, делая ее более соленой. Таким образом, заявили разработчики, они хотят решить социальную проблему чрезмерного потребления соли. Об этом сообщается на официальном сайте Kirin, передаёт rbc.ru
Слабый электрический ток подается от кончика ложки к еде и меняет вкус пищи, делая ее по ощущения более соленой или добавляя вкус умами. Устройство просто в использовании, показали создатели на видео, хотя ощущения могут различаться в зависимости от блюда.
За завтраком, обедом или ужином надо включить питание с помощью переключателя на ручке ложки, выбрать желаемую интенсивность из четырех предлагаемых уровней и использовать далее гаджет как обычную ложку. Разработчики сделали оговорку, что есть люди, которым нельзя пользоваться таким столовым девайсом: несовершеннолетним и тем, у кого установлен кардиостимулятор или иной медицинский электрический механизм в организме. На видео показано, что ложка разбирается — металлическая лопатка отсоединяется, и ее можно помыть водой. Пластиковую ручку в ролике аккуратно протирают салфеткой.
Соль — хлористый натрий, встречающееся в природе соединение, которое обычно используется как приправа. Помимо усиления вкуса, это еще и пищевой консервант, который останавливает рост бактерий в еде. За последние несколько десятилетий соль приобрела плохую репутацию: ее связывают с такими состояниями, как высокое кровяное давление, болезни сердца и даже рак желудка.
По данным компании, японцы в возрасте 20 лет потребляют около 10 г соли в день, что вдвое больше суточной нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Многие люди хотели бы снизить количество натрия в рационе, но недовольны вкусом такой диетической еды. Решением этой проблемы и призвана стать инновационная электроложка.
«В Японии существует кулинарная культура, в которой предпочтение отдается соленым вкусам. Японцам в целом необходимо сократить количество потребляемой соли, но может быть трудно отойти от того, что мы привыкли есть. Именно это побудило нас разработать эту электрическую ложку», — сказал представитель компании Ай Сато.
«Даже полезная еда может быть одновременно «здоровой» и вкусной, говорится в описании гаджета. Механизм работы поясняется так: электрическая соль притягивает ионы натрия, которые имеют тенденцию рассеиваться к языку, пропуская слабый электрический ток через пищу вокруг языка. Это создает иллюзию того, что соленость стала сильнее.
Весит «умная» ложка около 60 г (без батареек), а питается от литиевого аккумулятора. Стоимость на официальном сайте заявлена ¥19 800 (это около 11,4 тыс. руб. по актуальному курсу). Пока столовый гаджет изготовили экспериментальной партией в 200 штук, продажи стартуют в июне.
Если девайс с «соленой» функцией окажется востребованным, компания намерена расширить производство, она надеется, что в течение пяти лет у нее будет 1 млн пользователей по всему миру.