Dnestr.TV

 
0

В Японии создали ложку, которая сделает пищу более полезной

В Японии создали ложку, которая сделает пищу более полезной
фото: electricsalt.shop.kirin.co.jp. Электрическая ложка Electric Salt Spoon

Японская компания Kirin Holdings выпустила электрическую ложку Electric Salt Spoon, которая способна изменять вкус пищи с низким содержанием натрия, делая ее более соленой. Таким образом, заявили разработчики, они хотят решить социальную проблему чрезмерного потребления соли. Об этом сообщается на официальном сайте Kirin, передаёт rbc.ru

Слабый электрический ток подается от кончика ложки к еде и меняет вкус пищи, делая ее по ощущения более соленой или добавляя вкус умами. Устройство просто в использовании, показали создатели на видео, хотя ощущения могут различаться в зависимости от блюда.

За завтраком, обедом или ужином надо включить питание с помощью переключателя на ручке ложки, выбрать желаемую интенсивность из четырех предлагаемых уровней и использовать далее гаджет как обычную ложку. Разработчики сделали оговорку, что есть люди, которым нельзя пользоваться таким столовым девайсом: несовершеннолетним и тем, у кого установлен кардиостимулятор или иной медицинский электрический механизм в организме. На видео показано, что ложка разбирается — металлическая лопатка отсоединяется, и ее можно помыть водой. Пластиковую ручку в ролике аккуратно протирают салфеткой.

Сольхлористый натрий, встречающееся в природе соединение, которое обычно используется как приправа. Помимо усиления вкуса, это еще и пищевой консервант, который останавливает рост бактерий в еде. За последние несколько десятилетий соль приобрела плохую репутацию: ее связывают с такими состояниями, как высокое кровяное давление, болезни сердца и даже рак желудка.

По данным компании, японцы в возрасте 20 лет потребляют около 10 г соли в день, что вдвое больше суточной нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Многие люди хотели бы снизить количество натрия в рационе, но недовольны вкусом такой диетической еды. Решением этой проблемы и призвана стать инновационная электроложка.

«В Японии существует кулинарная культура, в которой предпочтение отдается соленым вкусам. Японцам в целом необходимо сократить количество потребляемой соли, но может быть трудно отойти от того, что мы привыкли есть. Именно это побудило нас разработать эту электрическую ложку», — сказал представитель компании Ай Сато.

«Даже полезная еда может быть одновременно «здоровой» и вкусной, говорится в описании гаджета. Механизм работы поясняется так: электрическая соль притягивает ионы натрия, которые имеют тенденцию рассеиваться к языку, пропуская слабый электрический ток через пищу вокруг языка. Это создает иллюзию того, что соленость стала сильнее.

Весит «умная» ложка около 60 г (без батареек), а питается от литиевого аккумулятора. Стоимость на официальном сайте заявлена ¥19 800 (это около 11,4 тыс. руб. по актуальному курсу). Пока столовый гаджет изготовили экспериментальной партией в 200 штук, продажи стартуют в июне.

Если девайс с «соленой» функцией окажется востребованным, компания намерена расширить производство, она надеется, что в течение пяти лет у нее будет 1 млн пользователей по всему миру.
  • Вчера, 20:47
  • DTV
  • Просмотров: 53
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Поездом из Кишинева в Румынию, Болгарию и Турцию
  • Эксперты разгадают тайну того, как песок из Сахары попа ...
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Поездом из Кишинева в Румынию, Болгарию и Турцию
  • Эксперты разгадают тайну того, как песок из Сахары попа ...
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна