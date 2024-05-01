Кабинет министров РМ готовится к подписанию соглашения. Пакет будет утвержден на следующем заседании кабмина.
Инициатива исходит от Службы информации и безопасности. Ожидается, что соглашение подпишет глава МИД Михай Попшой в конце мая в Вильнюсе, передает rupor.md
«Соглашение содержит положения о дублировании, переводе и уничтожении секретной информации, мерах защиты и доступе к секретной информации, секретных контрактах, визитах, передаче секретной информации, инцидентах безопасности, урегулировании споров, расходах, взаимной помощи, вступлении в силу, прекращении действия или внесении изменений», — говорится в проекте документа.
Соглашение будет подписано на румынском, литовском и английском языках.
Оно будет заключено на неопределенный срок и вступит в силу в первый день месяца, следующего за получением последнего письменного уведомления о том, что стороны выполнили необходимые внутренние процедуры, позволяющие им применять правила.