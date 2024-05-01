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Молдова и Литва будут обмениваться секретной информацией

Молдова и Литва будут обмениваться секретной информацией
фото из открытых источников

Кабинет министров РМ готовится к подписанию соглашения. Пакет будет утвержден на следующем заседании кабмина.

Инициатива исходит от Службы информации и безопасности. Ожидается, что соглашение подпишет глава МИД Михай Попшой в конце мая в Вильнюсе, передает rupor.md

«Соглашение содержит положения о дублировании, переводе и уничтожении секретной информации, мерах защиты и доступе к секретной информации, секретных контрактах, визитах, передаче секретной информации, инцидентах безопасности, урегулировании споров, расходах, взаимной помощи, вступлении в силу, прекращении действия или внесении изменений», — говорится в проекте документа.

Соглашение будет подписано на румынском, литовском и английском языках.

Оно будет заключено на неопределенный срок и вступит в силу в первый день месяца, следующего за получением последнего письменного уведомления о том, что стороны выполнили необходимые внутренние процедуры, позволяющие им применять правила.

  • Вчера, 20:59
  • DTV
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