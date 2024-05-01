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Молдова вошла в ТОП-10 стран с самым дешевым фиксированным интернетом

Молдова вошла в ТОП-10 стран с самым дешевым фиксированным интернетом
фото: РБК

Британская платформа Cable проанализировала стоимость услуг интернет-провайдеров в 223 странах и опубликовала рейтинг стран с самым дешевым фиксированным интернетом. Молдова заняла девятое место в общем рейтинге и третье в рейтинге стран СНГ, сообщает NM

Средняя стоимость фиксированного интернета в Молдове — 162,5 лея ($9,19).

Самым дешевым интернетом пользуются жители Судана — $2,4, а самым дорогим — жители Соломоновых Островов, которые платят в среднем $457,84 в месяц.

Кроме Молдовы и Судана, в ТОП-10 стран с самым дешевым интернетом вошли:
Аргентина ($5,17),
Беларусь ($7,03),
Украина ($7,35),
Египет ($8,31),
Румыния ($8,60),
Вьетнам ($8,72),
Казахстан ($9,08)
Непал ($9,51).

Средняя стоимость интернета в мире — $55,89. Это на 1,84% меньше, чем в 2023 году.
  • Вчера, 21:20
  • DTV
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