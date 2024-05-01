Британская платформа Cable проанализировала стоимость услуг интернет-провайдеров в 223 странах и опубликовала рейтинг стран с самым дешевым фиксированным интернетом. Молдова заняла девятое место в общем рейтинге и третье в рейтинге стран СНГ, сообщает NM
Средняя стоимость фиксированного интернета в Молдове — 162,5 лея ($9,19).
Самым дешевым интернетом пользуются жители Судана — $2,4, а самым дорогим — жители Соломоновых Островов, которые платят в среднем $457,84 в месяц.
Кроме Молдовы и Судана, в ТОП-10 стран с самым дешевым интернетом вошли: Аргентина ($5,17), Беларусь ($7,03), Украина ($7,35), Египет ($8,31), Румыния ($8,60), Вьетнам ($8,72), Казахстан ($9,08) Непал ($9,51).
Средняя стоимость интернета в мире — $55,89. Это на 1,84% меньше, чем в 2023 году.