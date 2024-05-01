Сотрудники Подольского районного управления полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры задержали 48-летнего мужчину, который незаконно продал гранаты.
Как сообщает edinaya-odessa.org, злоумышленника задержали сразу после того, как он передал покупателю два корпуса гранат со снаряжением и получил за них 4200 гривен.
Мужчина рассказал следствию, что нашел опасные предметы в заброшенном здании, принес домой, где хранил, пока не нашел "клиента", желающего их приобрести.
Судебная экспертиза показала, что изъятые "товары" – осколочная ручная граната Ф-1 и корпус ручной осколочной гранаты Ф-1 – пригодны к использованию.
"Собрав в ходе следствия достаточно доказательств, мы выдвинули фигуранту обвинение в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых запасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет. Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд", - сообщил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.
Полиция Украины призывает граждан при обнаружении оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ не трогать их, поскольку находка может привести к травмированию. Необходимо отметить место, отойти на безопасное расстояние и позвонить в спецлинию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по номеру 101 или Национальной полиции Украины по номеру 102.
Согласно части 3 статьи 263 УК Украины, не подлежит уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.