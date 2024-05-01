Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу выступил с заявлением по поводу законопроекта, предлагающего изменения в Закон о гражданской авиации. Об этом сообщает Hürriyet.
Уралоглу кратко объяснил правила, которые они хотят ввести, следующим образом:
«Все пассажиры будут досматриваться с помощью устройств на входах в аэропорт. В случаях, когда поиска с помощью устройства недостаточно, будет произведен физический поиск. Пассажир, не давший согласия на физический досмотр себя или своих вещей, не будет допущен в самолет.
«Сотрудники ЧОП, ограничивающиеся авиационной безопасностью, смогут досматривать товары, багаж и грузы под присмотром правоохранительных органов».
Судья Айкут Ресулоглу, которого обыскивали на контрольно-пропускном пункте аэропорта Сабиха Гекчен, подал иск, в котором говорится, что «судей не следует обыскивать». Решение 10-й палаты Государственного совета, которая обсуждала рассматриваемое дело, в этом направлении вызвало бурную реакцию в социальных сетях.
Если предложение станет законом, все пассажиры, включая судей и прокуроров, будут досмотрены на входах в аэропорт без каких-либо исключений.