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Таможенники задержали мужчину при попытке незаконно пересечь границу

Таможенники задержали мужчину при попытке незаконно пересечь границу
источник фото: https://www.instagram.com/pmr_business/p/C2kDjCsNJQh/

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой ГТК ПМР отмечают активизацию наркотрафика на Каушанском направлении.

Основываясь на оперативной информации, представители УБК задержали жителя Приднестровья, который следовал на территорию г. Бендеры помимо таможенного пункта пропуска через водный канал между садом с. Хаджимус (РМ) и дачными участками в окрестностях бендерского микрорайона «Шелковый», сообщает прсс-служба ГТК ПМР.

Первоначально оперативники предприняли попытку пообщаться с подозрительным гражданином, однако тот пустился наутек. Правда, погоня оказалась недолгой, и беглец был задержан. В ходе личного досмотра выяснилось, почему мужчина пытался уйти от контактов с таможенниками: в кармане его одежды оказался полиэтиленовый пакет с растительной массой зеленого цвета (явно, недавно собранной).

На место задержания прибыли представители оперативно-следственной группы для осуществления процессуальных действий. Изъятое зелье направлено на экспертизу. Задержанный рассказал, что в пакете находилась марихуана, которую он сорвал для личного употребления в лесополосе на территории Молдовы.

Учитывая признательные показания, мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ведется доследственная проверка, по завершении которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наркотических средств.


  • Вчера, 10:52
  • DTV
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