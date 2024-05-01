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Посольство Молдовы задолжало €135 000 сбора за въезд в центр Лондона

Посольство Молдовы задолжало €135 000 сбора за въезд в центр Лондона
фото: открытые сети

Посольство Республики Молдова в Лондоне задолжало лондонской транспортной компании 114 850 фунтов стерлингов (134 873 евро) за неоплаченные сборы за пробки за последние 20 лет.

Компания Transport for London (TfL) опубликовала список должников, иностранных учреждений, которые не заплатили плату за пробки за последние 20 лет. Там есть почти все посольства, но степень задолженности у них разная, пишет point.md ссылаясь на Europa Libera.

Это плата в размере 15 фунтов стерлингов в день для тех, кто ездит в центре Лондона с 07:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 12:00 до 18:00 в выходные или праздничные дни.

Молдова находится в середине списка должников с суммой в 114 850 фунтов стерлингов - между теми, кто должен миллионы, и теми, кто добросовестно платит.

Долги накапливались на протяжении 20 лет, с 2003 по конец 2023 года.

Посольство Республики Молдова в Лондоне расположено не в зоне, где взимается плата за въезд, а на расстоянии 8,5 километров от края делимитированной зоны. В условиях лондонского движения дорога от посольства Молдовы до ближайшей точки зоны заторов займет около получаса.

Посольство Республики Молдова в Лондоне пишет на своем сайте, что у него только один водитель, и не публикует подробности об автопарке.

Europa Libera обратилась в посольство Молдовы в Лондоне и Министерство иностранных дел с просьбой объяснить причину невыплаченного долга. До публикации статьи ответа получено не было.

Соседняя Румыния находится на 22-м месте в списке должников с суммой 1 868 260 фунтов стерлингов.

На первом месте по неоплаченным сборам за пробки находится посольство Соединённых Штатов Америки, у которого накопился долг в размере более 14,6 млн фунтов.

За ним следуют посольство Японии с 10 миллионами фунтов, посольство Индии с 8,5 миллионами и посольство Нигерии с 8,4 миллионами.

В топ-20 должников также вошли Китай, Россия, Германия, Польша, Франция и Испания.

На другом конце рейтинга находятся Норвегия, Македония, Монако, Финляндия и Туркменистан, чьи долги составляют менее 160 фунтов. Посольство Республики Того задолжало всего 40 фунтов.

По данным TfL, дипломаты не освобождены от уплаты этой суммы, и компания будет добиваться погашения всех долгов в суде. Компания совместно с британским правительством хочет довести дело до сведения Международного суда.

В общей сложности TfL хочет вернуть 143,5 миллиона фунтов стерлингов.
  • Вчера, 11:02
  • DTV
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