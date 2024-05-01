По сообщению Национального агентства общественного здоровья Молдовы, с начала года по 24 мая в стране было подтверждено 66 случаев заболевания корью.
Недавно вспышка кори была зарегистрирована в Сынжерейском районе: 11 случаев заболевания у детей, 10 из которых - из одной семьи. Никто из них не был привит от кори, поскольку принадлежал к религиозной конфессии, сообщает noi.md.
Согласно обновленной информации, с начала этого года случаи кори были зарегистрированы на следующих территориях: мун. Кишинев - 48 случаев, Сынжерейский район - 11 случаев, Яловенский район - 2 случая, Оргеевский, Дрокиевский, Фалештский, Штефан-Водский и Унгенский районы - по 1 случаю.
Случаи заболевания были подтверждены в базовой лаборатории Национального агентства общественного здоровья.