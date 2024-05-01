Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью Первому Приднестровскому телеканалу сообщил о растущей тревоге в обществе, которая вызвана активной милитаризацией Молдовы при поддержке западных участников, пишет novostipmr.com.
«Людей это беспокоит не только в Приднестровье, но и в Молдове. Есть обращения от граждан Молдовы, которые очень обеспокоены. Вроде бы Молдова по конституции нейтральное государство, но участвует в военных учениях и получает военную помощь, в том числе в виде вооружений от военного блока НАТО, - отметил глава МИД ПМР. - Те усилия, которые Кишинёв прилагает в сфере милитаризации, могли бы быть более полезными, если бы Молдова была более конструктивной в рамках переговорного процесса».
При этом он подчеркнул, что Приднестровье нацелено на сохранение миротворческой операции, а также защиту интересов и безопасности граждан исключительно политико-дипломатическими мирными методами.
Отметим, что РМ сотрудничает с Североатлантическим альянсом с 1994 года в рамках индивидуального плана партнёрства. В прошлом году Молдова провела почти 20 учений с военными из стран НАТО.
При этом с 2013-го Кишинёв не участвует в совместных миротворческих учениях с представителями Приднестровья и России. А с начала этого года учения в Бульбоках и на других военных полигонах Молдовы сменяются одни другими.
21 мая 2024-го верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Молдовы Дорин Речан подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.