Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.
"Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента. Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны", - заявил Кобахидзе, выступая на мероприятии по случаю Дня независимости, передает ТАСС.
Как подчеркнул премьер, для Грузии сейчас особенно важно оберегать свою государственную независимость. "Сегодня как никогда мы должны беречь друг друга и победить ненависть, так как только любовью можно построить то, что было разрушено враждебностью", - отметил он.
В свою очередь Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства, подвергла критике действия властей страны. Она в очередной раз повторила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны - европейский или пророссийский.
Грузия 26 мая отмечает День независимости. Торжественные мероприятия проходят с утра во всех городах республики. Специально в этот день более 400 новобранцев принесли присягу и официально зачислились в ряды грузинской армии. Церемония присяги, помимо Тбилиси, параллельно проходила в разных исторических местах Грузии. День независимости Грузии - национальный праздник, который отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году после выхода из состава Российской империи была провозглашена Грузинская Демократическая Республика.