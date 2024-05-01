В первые три месяца 2024 года железнодорожный транспорт Молдовы претерпел значительный спад.
Согласно данным Национального бюро статистики РМ, за указанный период железнодорожный грузовой транспорт, на который приходится около 15,4 % всех перевозимых в стране грузов, зафиксировал наибольшее снижение как по объему перевозимых товаров, так и по преодоленному расстоянию, сообщает Noi.md со ссылкой на Bani.md.
В январе-марте 2024 года объем грузов, перевезенных по железной дороге, сократился на 24,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, расстояние, преодоленное этими грузами, сократилось на 44,5%, что отражает общую тенденцию снижения активности в этом жизненно важном секторе экономики.
ЖДМ находится в сложном финансовом положении, в конце апреля государственная компания взяла в долг 35 миллионов леев у Лотереи Молдовы, чтобы погасить задолженность по зарплате, которая накопилась на фоне сокращения грузоперевозок.
Говоря об инфраструктуре, следует отметить, что из 139 существующих локомотивов 134 превысили свой срок амортизации. В то же время более 25 % железнодорожной инфраструктуры уже не работает и нуждается в капитальном ремонте, а через несколько лет ожидается прекращение эксплуатации более половины железнодорожных путей.
За последнее десятилетие убытки государственного предприятия достигли миллиарда леев. В последние годы убытки увеличились из-за снижения количества пассажиров, особенно на международных перевозках, а также грузоперевозок. В то же время доходы постоянно падают. Стоимость спасения ЖДМ оценивается в несколько сотен миллионов евро.