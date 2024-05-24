4 мая 2024 года состоялась рабочая встреча между представителями Миссии ОБСЕ в республике Молдова, компании «GEOCOMA LTD» (Польша), Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, ЗАО «Завод «Молдавизолит».
В рамках исполнения Договора от 14 ноября 2023 года, финансируемого за счет Миссии ОБСЕ в Молдове, по проекту ОБСЕ по сбору и вывозу токсичных веществ с территории Приднестровья на обезвреживание, состоялось отправление первой транспортной партии (3 фуры) с собранными и переупакованными отходами с предприятий ЗАО «Завод «Молдавизолит» и ГУП «ГК Днестрэнерго» за пределы территории Приднестровской Молдавской Республики, сообщает пресс-служба Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.
С территории ЗАО «Завод «Молдавизолит» вывезено 42,5 тонны переупакованных отходов дифенила технического с истекшим сроком годности. Дифенил технический представляет собой кристаллическое вещество, распространяющее резкий химический запах. Воздействие данного опасного отхода на окружающую природную среду может повлечь за собой необратимые изменения в экосистемах, загрязнение земельных ресурсов, грунтовых вод, водных объектов, атмосферного воздуха и т. д. На территории Приднестровья отсутствуют действующие установки по обезвреживанию данных отходов экологически безопасным способом.
Из ГУП ГК «Днестрэнерго» вывезено около 110 тонн отходов отработанных батарей статических разрядов (БСК) с конденсаторами, содержащими химические вещества I класса опасности – полихлорированные бифенилы (ПХБ) – вещества, относящиеся к стойким органическим загрязнителям (СОЗ).
22 мая 2001 года в Швеции правительства более 100 стран мира приняли Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, цель которой — сократить и в конечном счете полностью прекратить производство, хранение, использование и выбросы СОЗ.
В 2001 г. была определена так называемая «грязная дюжина» — 12 стойких органических загрязнителей, влияние которых на окружающую среду и здоровье человека вызывает особую озабоченность: альдрин, хлордан, дильдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, мирекс, токсафен, полихлорированные бифенилы (ПХБ), ДДТ, полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны. В 2009 году к этим 12 веществам было добавлено еще 9.
СОЗ даже в чрезвычайно малых количествах поражают все защитные системы организма, вызывая онкологические заболевания, аллергию и гиперчувствительность, повреждения центральной и периферической нервных систем, репродуктивные расстройства и разрушение иммунитета, расстройства эндокринной системы и гормональные изменения.
Все СОЗ токсичны для водных организмов и вызывают долговременные изменения в водной экосистеме. Посредством биоаккумуляции СОЗ накапливаются в живых организмах, и, таким образом, рыба, хищные птицы, млекопитающие и человек, находясь в верхней части пищевой (трофической) цепи, подвергаются наибольшей опасности.
Одни из наиболее распространенных и опасных для окружающей среды и здоровья человека СОЗ — полихлорированные бифенилы (ПХБ). ПХБ обладают довольно высокой токсичностью. Доказано многогранное повреждающее действие этих веществ на ряд органов и систем организма вместе со способностью к длительному накоплению в жировой ткани.
Опасность ПХБ для здоровья человека заключается прежде всего в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета. Кроме того, поступление ПХБ в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи). Попадая в организм плода и ребенка, ПХБ способствуют развитию врожденного уродства и детской патологии (отставание в развитии, снижение иммунитета, поражение кроветворения). Однако самое опасное влияние ПХБ на человека заключается в их мутагенном действии, что негативно сказывается на здоровье последующих поколений людей.