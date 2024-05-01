Молдова договорилась о поставках электроэнергии c Румынией на случай чрезвычайной ситуации и прекращения поставок со стороны Молдавской ГРЭС из Приднестровья.
Об этом сообщил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов по итогам визита в соседнюю страну, передает rupor.md.
«Правительство в Бухаресте одобрило проект чрезвычайного постановления, касающегося рынка электроэнергии и газа. Согласно проекту, в тех случаях, когда Республика Молдова не сможет обеспечить национальное потребление электроэнергии за счет собственного производства, румынские производители будут оказывать нам поддержку, как они делали это на протяжении последних лет. Продаваемая на таких условиях электроэнергия будет покрывать исключительно потребительские нужды молдавских граждан», — пишет министр энергетики.
Он также отметил, что энергетики продолжают работу по синхронизации энергосетей двух стран.