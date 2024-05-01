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ФК «Шериф» начнет свой путь в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы

ФК «Шериф» начнет свой путь в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы
Изображение: открытые источники

Тираспольский футбольный клуб «Шериф» начнет еврокубковую кампанию нового сезона с первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

На выход в ЛЕ претендовал кишиневский «Зимбру», но он сегодня потерпел поражение в финале Кубка Молдавии. Поэтому в Лигу Европы идет серебряный призер молдавского чемпионата, а это «Шериф», передает novostipmr.com.

Первая игра в квалификации ЛЕ у тираспольчан – 11 июля.

Чтобы попасть в основной турнир Лиги Европы, «желто-черным» нужно будет преодолеть четыре раунда по 2 матча в каждом.
  • Сегодня, 11:33
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