Тираспольский футбольный клуб «Шериф» начнет еврокубковую кампанию нового сезона с первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
На выход в ЛЕ претендовал кишиневский «Зимбру», но он сегодня потерпел поражение в финале Кубка Молдавии. Поэтому в Лигу Европы идет серебряный призер молдавского чемпионата, а это «Шериф», передает novostipmr.com.
Первая игра в квалификации ЛЕ у тираспольчан – 11 июля.
Чтобы попасть в основной турнир Лиги Европы, «желто-черным» нужно будет преодолеть четыре раунда по 2 матча в каждом.