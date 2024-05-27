В Молдове с 7 июня для электромобилей и автомобилей с водородными топливными элементами начнут выдавать номерные знаки зеленого цвета. Об этом сообщило 27 мая Агентство публичных услуг, информирует eadaily.com
В учреждении уточнили, что зеленые номерные знаки получат владельцы новых и уже зарегистрированных электромобилей — владельцы этой категории должны подать заявление на замену стандартных (черных) номеров на нового образца.
Как отметили в агентстве, зеленые номерные знаки станут отличительным элементом электромобилей. Эта мера — часть усилий правительства для сокращения выбросов парниковых газов и борьбы с изменением климата. Стоимость получения не заказных зеленых номерных знаков — 550 леев (около 3 тыс. рублей).
За последние годы число электромобилей в Республике Молдова значительно увеличилось. По данным Государственного регистра транспортных средств, всего на первичном учете зарегистрировано более трех тысяч таких машин, а также более 40 тыс. гибридов.
В Молдове, в отличие от обычных машин, электромобили освобождены от некоторых платежей. Например, их владельцы не платят дорожный сбор и за техосмотр. Легковые электромобили также освобождены от платы за растаможку. Единственный платеж у владельцев таких транспортных средств — это обязательная страховка.