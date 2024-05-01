Правительство утвердило Перечень социально значимых продовольственных товаров и порядок мониторинга цен на них. Представил документы первый заместитель председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, информирует пресс-служба Правительства ПМР.
В Перечень вошли основные продовольственные товары из минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп приднестровцев. Речь о свинине, кроме бескостного мяса, курятине, хлебе из муки пшеничной хлебопекарной, молоке до 2,5% жирности включительно, масле сливочном жирностью 72,5%, подсолнечном масле, яйце курином, отдельных видах круп, сахаре, соли и овощах «борщевого набора».
«Сразу отмечу, речь идет не о перечне обязательно регулируемых товаров, а о тех, по которым будет производиться мониторинг с целью выявления спекулятивных изменений», — пояснил Сергей Оболоник.
Порядок проведения такого мониторинга цен на товары, вошедшие в перечень социально значимых продовольственных товаров, единогласно утвержден членами Правительства. Отслеживать стоимость будут еженедельно. При этом органом госрегулирования цен и тарифов будет учитываться обширный пласт информации о ценах на продовольственные товары, об их импорте и прочем, а также статистические данные. В течение трех рабочих дней оформляются результаты мониторинга в виде аналитического отчета, включающего в себя сведения о динамике средних цен на товар, вошедший в Перечень.
Как отметила пресс-служба Правительства ПМР, в конечном итоге это позволит усовершенствовать механизм защиты населения республики от необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Первый документ вступает в силу со дня официального опубликования, второй – на следующий день после официальной публикации.