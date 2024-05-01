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ГТК ПМР: При перевозке сильнодействующих препаратов нужно иметь при себе медицинские документы

ГТК ПМР: При перевозке сильнодействующих препаратов нужно иметь при себе медицинские документы
фото: ГТК ПМР

В неприятную ситуацию попал пассажир маршрутного такси, следующего из Резины (Республика Молдова) в Рыбницу (Приднестровье), сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

В ходе таможенного контроля транспортного средства на таможенном пункте пропуска «Мост Рыбница» Рыбницкой таможни у мужчины были выявлены 13 капсул сильнодействующего препарата Pregabalin–Richter. Он пояснил инспектору, что это его обезболивающее, однако не смог предоставить рецепт медицинского учреждения на данное лекарство, запрещенное к свободному обороту на территории Приднестровья.

По факту контрабанды наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов (ч.1 ст. 185-1 УК ПМР) следственными органами ПМР были проведены процессуальные действия. В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия доказательств злого умысла, но владельцу препарата пришлось пережить немало неприятных минут и предоставить медицинские документы, подтверждающие показания к применению лекарства.

Государственный таможенный комитет ПМР напоминает гражданам и гостям республики, что при ввозе/вывозе лекарственных средств для личного пользования необходимо убедиться, что они не входят в списки запрещенных или ограниченных к перемещению. В случае, если препарат содержит наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества и его прием жизненно необходим по медицинским показаниям, необходимо предъявить таможенным органам справку от врача с указанием диагноза и рецепт на данный лекарственный препарат.

Медицинские документы должны быть заверены подписью и личной печатью врача, подписью ответственного лица и круглой печатью лечебного учреждения.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, утвержден Постановлением Правительства ПМР от 16 марта 2022 г. №85,

Список сильнодействующих и ядовитых веществ утвержден Указом Президента ПМР от 11 апреля 2011 г. №228.

  • Вчера, 20:41
  • DTV
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