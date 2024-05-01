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В Норвегии вступило в силу признание Палестины как государства

В Норвегии вступило в силу признание Палестины как государства
Фото: Getty Images

Норвегия со вторника, 28 мая, официально признала независимое Палестинское государство после соответствующего решения Осло. Об этом сообщает DPA.

В заявлении норвежского МИД говорится, что официальное признание Палестины как государства вступит в силу во вторник, 28 мая 2024 года, сообщает korrespondent.net.

"Несколько других европейских стран-единомышленников также официально признают Палестину в этот же день", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Норвегии Эспена Барт Эйде, признание со стороны разных европейских стран само по себе не достаточно для обеспечения устойчивости Палестинского государства.

Как известно, 11 мая Генеральная Ассамблея ООН поддержала заявку Палестины на полноправное членство в организации и призвала Совет Безопасности ООН повторно рассмотреть этот вопрос.

Позже, 22 мая, Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестинское государство. Эти страны присоединились к 143 государствам-членам ООН со 193 в целом, признающим Палестинское государство.
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