Молдова планирует в ближайшее время открыть новые посольства в ряде стран мира.
По словам министра иностранных дел Михая Попшоя, укрепление дипломатических отношений с этими государствами откроет огромные экономические возможности для Республики Молдова, сообщает point.md ссылаясь на agora.md
Вице-премьер-министр Республики Молдова Михай Попшой рассказал о возможности открытия посольств в Казахстане, Норвегии, Египте и Южной Корее. Чиновник также подчеркнул важность укрепления дипломатических отношений с государствами, где у нас уже есть дипломатические миссии, такими как Китай, Индия и Япония.
Попшой говорил о необходимости инвестировать в дипломатию Республики Молдова, которая имеет высокую отдачу и предлагает огромные финансовые перспективы для нашей страны.
"В отсутствие дипломатической миссии сложно построить настоящую и активную дипломатию только посредством телефона или периодических визитов. По мере того как мы сможем получить ресурсы, мы пройдем через эти важные процессы. Каждый лей, вложенный в дипломатию, приносит Республике Молдова не менее десяти леев благодаря поддержке, помощи, экспорту, инвестициям. Дипломатия приносит чрезвычайно высокую отдачу", - отметил Попшой.
Европейский союз должен начать переговоры о вступлении с Республикой Молдова и Украиной 25 июня, когда состоится саммит Европейского совета.