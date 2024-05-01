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Молдова планирует открыть посольства в Казахстане, Норвегии, Египте и Южной Корее

Молдова планирует открыть посольства в Казахстане, Норвегии, Египте и Южной Корее
Фото: открытые источники

Молдова планирует в ближайшее время открыть новые посольства в ряде стран мира.

По словам министра иностранных дел Михая Попшоя, укрепление дипломатических отношений с этими государствами откроет огромные экономические возможности для Республики Молдова, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

Вице-премьер-министр Республики Молдова Михай Попшой рассказал о возможности открытия посольств в Казахстане, Норвегии, Египте и Южной Корее. Чиновник также подчеркнул важность укрепления дипломатических отношений с государствами, где у нас уже есть дипломатические миссии, такими как Китай, Индия и Япония.

Попшой говорил о необходимости инвестировать в дипломатию Республики Молдова, которая имеет высокую отдачу и предлагает огромные финансовые перспективы для нашей страны.

"В отсутствие дипломатической миссии сложно построить настоящую и активную дипломатию только посредством телефона или периодических визитов. По мере того как мы сможем получить ресурсы, мы пройдем через эти важные процессы. Каждый лей, вложенный в дипломатию, приносит Республике Молдова не менее десяти леев благодаря поддержке, помощи, экспорту, инвестициям. Дипломатия приносит чрезвычайно высокую отдачу", - отметил Попшой.

Европейский союз должен начать переговоры о вступлении с Республикой Молдова и Украиной 25 июня, когда состоится саммит Европейского совета.
  • Сегодня, 10:47
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