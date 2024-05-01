Государственная администрация Бендер информирует о том, что в настоящее время в районе выезда из города в сторону Каушан (Молдова) производится тренировка личного состава Миротворческих сил с учебными стрельбами.
"В связи с обращениями, поступающими в адрес Государственной администрации г. Бендеры, информируем вас о том, что в настоящее время в районе выезда из г. Бендеры в сторону г. Каушаны производится тренировка личного состава миротворческих сил с учебными стрельбами"- говорится в обращении.