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На выезде из Бендер в сторону Каушан Миротворческие силы проводят учебные стрельбы

На выезде из Бендер в сторону Каушан Миротворческие силы проводят учебные стрельбы
Фото: novostipmr.com

Государственная администрация Бендер информирует о том, что в настоящее время в районе выезда из города в сторону Каушан (Молдова) производится тренировка личного состава Миротворческих сил с учебными стрельбами.

"В связи с обращениями, поступающими в адрес Государственной администрации г. Бендеры, информируем вас о том, что в настоящее время в районе выезда из г. Бендеры в сторону г. Каушаны производится тренировка личного состава миротворческих сил с учебными стрельбами"- говорится в обращении.

Граждан призывают сохранять спокойствие.

  • Сегодня, 10:52
  • DTV
  • Просмотров: 11
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