Обсуждали, чем живет и как развивается город сегодня. Говорили и о том, что еще предстоит решить.
Город развивается, появляются новые парки и скверы — в центре, на Шелковом, Солнечном, Хомутяновке, Липканах. В планах – продолжить обустройство городской набережной. Займутся и озером в парке Дружбы народов, сообщается на сайте бендерской Госадминистрации.
«Мы уже прорабатываем документацию, там есть вопрос с гидрологией, с источниками и родниками, которые пополняют это озеро. Понимание есть, есть предварительные проектные решения по развитию территорий, но всё связано с финансированием. В следующем году, я думаю, что мы совместно с горсоветом выделим деньги из экологического фонда для того, чтобы первый этап привести в порядок озеро и заняться благоустройством его территории», — сказал глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко.
Ремонт городских дорог и внутридворовых территорий. Об этом было больше всего вопросов. Решать проблему планируют в том числе за счет средств городского бюджета. На каждый округ уже выделили средства, учли наказы избирателей. Средств недостаточно, сейчас их нужно в 8 раз больше, чем есть. Поэтому ремонтировать будут самые проблемные участки.
«Надо максимально эффективно расходовать деньги, которые есть. Как мы решили действовать по дворовым территориям? Лучше всего ситуацию знают люди. Мы решили создать программу по ремонту дворовых территорий, согласовывать её с депутатами по округам, и они вынуждены выбирать худший из участков на своём округе», — отметил глава города.
Приоритет будут делать на качество работ, чтобы сделать всё, как положено, отметили городские власти.
«У нас очень часто и подземные коммуникации находятся под дорогой, это одна из причин, почему в прошлом году мы не могли выйти на улицу Космонавтов. Вы видите, что мы в рамках существующего финансирования некоторые адреса разбиваем поэтапно. Как Мацнева, Ленинградская. В первую очередь учитываем те городские дороги, где проходит общественный транспорт. По ул. Т. Кручок то же самое — было принято решение о поэтапном проведении работ. Думаю, что в рамках существующего финансирования это наиболее оптимальные варианты решения вопроса», — сказал Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.
Общественники смогли лично задать руководителям города вопросы, которые их волнуют. В числе поднятых тем – работа городского транспорта и вопросы сферы ЖКХ. В общении затронули и тему экологии.
Со временем в городе будут курсировать низкопольные автобусы. Сейчас работают над внедрением системы автоматизированного проезда. Такую планируют внедрить общественном транспорте города. Её действие будет распространяться и на льготные категории граждан, в том числе на пенсионеров, причем действовать она будет во всех видах общественного транспорта – троллейбусах, маршрутных такси, автобусах.
От транспорта перешли к теме к экологии. Говорили о приживаемости деревьев и правилах выгула собак. Экологическая служба милиции работает с нарушителями. Протоколов за нарушение правил благоустройства стало больше.
Еще один вопрос – вывоз мусора. С этого года в подъездах многоэтажек бендерских домов станет чище. В них устанавливают новые контейнеры. Мусорокамеры чистят, моют и дезинфицируют. Оплату берут по тарифу, пишет пресс-служба Госадминистрации города.
«В этом году с января приступили к этим работам. Начали с домов в центральной части города, на 16 домов закупили контейнеры, установили, сделали инфраструктуру. Тариф существовал и ранее, просто мы услугу не предоставляли гражданам и деньги не взымали за этот вид работ. Когда мы начали проводить работу, соответственно стали брать оплату по утвержденному тарифу. Потому что на это необходимо затрачивать финансовые средства», — пояснил директор жилищно-эксплуатационной управляющей компании Александр Голубнюк.
Новые контейнеры уже установили в многоэтажках центра. Начали на Ленинском, потом перейдут в район Кавказа. Около трех с половиной сотен домов, в которых около пятисот мусоропроводов. За 3-5 лет рассчитывают покрыть все микрорайоны Бендер.
Еще одна тема – городские «заброшки» — бесхозные здания и частные дома. В соответствии с действующим законодательством работают с собственниками — как с юридическими, так и с физическими лицами.
Состояние местного рынка труда, обеспечение кадрами муниципальных мероприятий, санитарная ситуация с вывозом мусора, покос травы и борьба с амброзией, правила захоронения на городских кладбищах, — на эти и другие вопросы ответили горожанам руководители городских властей, служб и управлений города Бендеры. Также прокомментировали наиболее острые темы, обсуждаемые в соцсетях. Тем, кто не смог присутствовать на встрече и направил вопросы письменно, ответят в индивидуальном порядке.