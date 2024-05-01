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Самая длинная прямая дорога в мире: 240 км без единого поворота

Самая длинная прямая дорога в мире: 240 км без единого поворота
Фото: Unsplash

Она занимает заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса.

Шоссе №10 в Саудовской Аравии протянулось на 1 474 км: оно соединяет город Аль-Дарб на юго-западе страны с Аль-Батхой на востоке. Шоссе №10 – довольно оживленная дорога, по которой чаще всего ездят грузовики дальнобойщиков, но наибольшую известность приобрел её 240-километровый прямой отрезок через пустыню Руб-эль-Хали.

Этот участок трассы строился в качестве частной дороги для саудовского короля Фахда, но позже его сделали частью государственной дорожной системы. Теперь он считается самой длинной прямой дорогой в мире. Также эту часть шоссе прозвали «самой скучной в мире дорогой» – из-за полного отсутствия поворотов, равнинной местности и довольно безликих окрестностей, насколько хватает глаз.



На протяжении 240 километров шоссе напрямую пронзает пустыню, а затем слегка изгибается перед городом Аль-Батха, неподалеку от побережья Персидского залива и границы с Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно Книге рекордов Гиннесса, этот прямой, как стрела, участок дороги можно проехать примерно за два часа.

Интересно, что титул самой длинной прямой дороги в мире до этого принадлежал 146-километровому участку австралийского шоссе Эйр. Оно до сих пор известно как самая длинная прямая дорога в Австралии.
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