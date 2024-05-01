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Приемная комиссия университета начала свою работу

Приемная комиссия университета начала свою работу
Фото: открытые источники

29 мая состоялось первое заседание Приемной комиссии Приднестровского государственного университета. На повестке дня три важных вопроса: особенности организации Приемной кампании 2024 года в вузе, перевод оценок по предметам, соответствующим вступительным испытаниям по профилю из документа об образовании в балльную систему и дислокация мест приема документов абитуриентов, сообщается на сайте учебного заведения.

Ответственный секретарь Приемной комиссии М.А. Мякинина сообщила, что прием документов для основного набора абитуриентов по программам высшего и дополнительного профессионального образования будет проводиться с 17 июня по 20 июля. Период вступительных испытаний обозначен с 25 по 27 июля. Прием документов по программам начального и среднего профессионального образования продлится с 14 июня по 30 июля 2024 года. Заключение трехсторонних договоров на оказание образовательных услуг за счет республиканского бюджета с абитуриентами по программам ВПО, ДПО, НПО и СПО пройдет с 3 по 8 августа текущего года.

Дополнительный набор абитуриентов на платные (договорные) места состоится с 12 по 21 августа 2024 года. Заключение трехсторонних договоров на оказание образовательных услуг – с 23 по 31 августа.

Говоря о порядке сдачи вступительных испытаний, ответственный секретарь Приемной комиссии М.А. Мякинина отметила, что абитуриенты, подающие документы на договорную форму обучения освобождаются от сдачи вступительных испытаний с внесением в рейтинговую таблицу оценок из аттестата об образовании или сертификатов о предварительном тестировании, сертификатов ЕГЭ текущего года.

Абитуриенты, подающие документы на бюджетную форму обучения, сдают профилирующее (приоритетное) вступительное испытание или предоставляют сертификат о предварительном тестировании/ сертификат ЕГЭ текущего года. Они освобождаются от сдачи непрофилирующих (неприоритетных) вступительных испытаний с внесением в рейтинговую таблицу оценок из аттестата об образовании или сертификатов о предварительном тестировании, сертификатов ЕГЭ текущего года.

По направлениям подготовки и специальностям, на которых отсутствует конкурс, абитуриенты, желающие поступить на бюджет, могут быть освобождены от сдачи всех вступительных испытаний с внесением в рейтинговую таблицу оценок из аттестата об образовании или сертификатов о предварительном тестировании, сертификатов ЕГЭ текущего года.

Приём документов у абитуриентов, желающих поступить на аграрно-технологический, естественно-географический, медицинский, филологический, экономический, юридический факультеты, а также факультеты педагогики и психологии, физической культуры и спорта и в Институт государственного управления и социально-гуманитарных наук, будет осуществлятся в корпусе Nº 2 ПГУ, кабинетах № 218, № 219, № 222.

Для подачи документов в Физико-технический институт необходимо будет подойти в ФТИ, корпус Nº 8, актовый зал. Поступающим в Бендерский политехнический филиал необходимо подать документы в БПФ, корпус «А», аудитория Nº 17, а в Рыбницкий филиал – корпус «А», аудитория 11.

Центр непрерывного образования будет принимать заявки абитуриентов в главном корпусе вуза, кабинет № 112.

Приемную кампанию Приднестровский государственный университет им Т.Г. Шевченко планирует завершить до 31 августа 2024 года.
  • Вчера, 21:50
  • DTV
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