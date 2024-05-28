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Венесуэла стала первой страной, лишившейся ледников в современной истории

Венесуэла стала первой страной, лишившейся ледников в современной истории
Фото: Depositphotos

Венесуэла потеряла свой последний горный ледник, став первой страной в современной истории, утратившей все запасы льда в горах. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на газета The Guardian.

Ледник Губольдта, также известный как Ла-Корона, находился на горном хребте Сьерра-Невада-де-Мерида на высоте около 5000 над уровнем моря. Его объем сократился настолько, что ученые переклассифицировали в объект в ледяное поле площадью около двух гектаров.

Предполагалось, что Ла-Корона просуществует еще как минимум 10 лет, но в последние годы исследователи не могли вести наблюдения из-за политической нестабильности в латиноамериканской республике.

По словам венесуэльского климатолога Максимилиано Эрреры, следующими претендентами на избавление от горных ледников считаются Индонезия, Мексика и Словения. Ученый добавил, что последний раз растопление высокогорных льдов происходило после окончания малого ледникового периода в XIX веке.

Эррера отметил, что эта ситуация, с одной стороны, очень печальна для высокогорных экосистем, но также дает возможность в реальном времени изучать процессы, связанные с изменением климата.

Ранее ученые выяснили причину стремительного разрушения быстрых ледников антарктиды.
  • Вчера, 21:52
  • DTV
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