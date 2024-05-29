Турция запустила серийное производство первого танка турецкого производства Altay, заявил глава управления оборонной промышленности Халюк Гёргюн.
"Мы перешли к серийному производству танков Altay", - заявил Гёргюн телеканалу TRT Haber, передает ria.ru.
Турецкие вооруженные силы получили в апреле 2023 года два экземпляра первого танка турецкого производства Altay. Объем инвестиций в производство танка составил более 40 миллиардов долларов.
Он отметил, что проект танка был модернизирован в соответствии с современными боевыми условиями. "Ряд систем, которыми оснащен танк, были локализованы, боеспособность была повышена за счет добавления обновленных технологий и инноваций, помимо этого, при разработке проекта использовался опыт, полученный турецкими вооруженными силами в последние годы", - сообщил глава управления.
Гендиректор компании-производителя BMC говорил РИА Новости в прошлом году, что в 2025 году компания планирует передать первую партию танков - 250 единиц.
Проект "Национальный танк Аltay" реализуется согласно соглашению, подписанному в марте 2007 года между минобороны Турции и компанией Otokar. Поскольку Турция не имела опыта в создании собственных танков, компания Otokar заключила контракт с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о совместной разработке прототипа нового танка. В рамках контракта Hyundai Rotem передала турецкой стороне все технологии, использованные в корейском танке K-2 Black Panther. Первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле.