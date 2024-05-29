Dnestr.TV

 
0

Турция начала серийное производство своего танка Altay

Турция начала серийное производство своего танка Altay
Фото: AP Photo / Burhan Ozbilici

Турция запустила серийное производство первого танка турецкого производства Altay, заявил глава управления оборонной промышленности Халюк Гёргюн.

"Мы перешли к серийному производству танков Altay", - заявил Гёргюн телеканалу TRT Haber, передает ria.ru.

Турецкие вооруженные силы получили в апреле 2023 года два экземпляра первого танка турецкого производства Altay. Объем инвестиций в производство танка составил более 40 миллиардов долларов.

Он отметил, что проект танка был модернизирован в соответствии с современными боевыми условиями. "Ряд систем, которыми оснащен танк, были локализованы, боеспособность была повышена за счет добавления обновленных технологий и инноваций, помимо этого, при разработке проекта использовался опыт, полученный турецкими вооруженными силами в последние годы", - сообщил глава управления.

Гендиректор компании-производителя BMC говорил РИА Новости в прошлом году, что в 2025 году компания планирует передать первую партию танков - 250 единиц.

Проект "Национальный танк Аltay" реализуется согласно соглашению, подписанному в марте 2007 года между минобороны Турции и компанией Otokar. Поскольку Турция не имела опыта в создании собственных танков, компания Otokar заключила контракт с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о совместной разработке прототипа нового танка. В рамках контракта Hyundai Rotem передала турецкой стороне все технологии, использованные в корейском танке K-2 Black Panther. Первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле.
  • Вчера, 21:54
  • DTV
  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна