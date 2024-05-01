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Верховный Совет утвердил упрощенную процедуру таможенного оформления

Верховный Совет утвердил упрощенную процедуру таможенного оформления
Фото:ТПП ПМР

В Верховном Совете состоялось пленарное заседание. В нем приняли участие Председатель Правительства Александр Розенберг, Вице-премьеры, руководители и представители министерств и ведомств. Во втором окончательном чтении депутатский корпус поддержал инициативу высшего органа исполнительной власти, направленную на упрощение таможенных процедур. Речь о переработке товаров на таможенной территории и переработке для внутреннего потребления. Основная цель законопроекта – использование таможенной декларации вместо сложной системы уведомлений. Соответствующие изменения внесены в Таможенный кодекс, сообщает пресс-служба Верховного Совета республики.

Сейчас участники внешнеэкономической деятельности обязаны получать согласование от таможенных органов и подавать специальные уведомления. Эти уведомления содержат информацию, которая впоследствии дублируется в таможенной декларации и отчетах по переработке товаров.

Теперь согласно внесенным изменениям необходимость подачи отдельного уведомления исключена. Вместо этого будет использоваться таможенная декларация. Анализ ситуации и инспекторские проверки показали, что уведомления не предоставляют существенной информации и только усложняют процесс. Упрощение процедуры позволит избежать избыточной отчетности и ускорить процесс таможенного оформления, снизит административную нагрузку на участников ВЭД.

Законопроект вступит в силу спустя 60 дней после официального опубликования.
  • Вчера, 21:59
  • DTV
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