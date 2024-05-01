В случае переименования улиц, изменения нумерации домов или других решений госадминистраций городов и районов, в результате которых изменяется почтовый адрес места жительства или пребывания гражданина, изменения в свои базы данных органы внутренних дел внесут самостоятельно, на основании сведений из соответствующей государственной информационной системы, сообщает novostipmr.com.
Гражданину будет направлено уведомление об изменении адреса регистрации. На основании этого уведомления он должен будет прийти в органы регистрационного учета, где ему поставят в паспорт новый штамп о регистрации. Писать заявление и приносить документы на жилье при этом не потребуется.
Пакет законопроектов, упрощающий правила регистрационного учета, был внесен на рассмотрение Верховного Совета Президентом ПМР. Депутаты приняли его в первом чтении.
Разработчики законопроектов отметили, что упрощение регистрационного учета не снимает с гражданина обязанность привести правоустанавливающие документы на недвижимость в соответствие с новым адресом.