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В Молдову приезжает министр обороны Германии Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press)
Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу, 31 мая, посетит с рабочим визитом Республику Молдова.
Об этом заявил официальный представитель правительства Даниел Водэ на пресс-конференции, пишет point.md ссылаясь на ziua.md
Сообщается, что у Писториуса состоится официальная встреча с министром обороны РМ Анатолием Носатым.
Позже оба министра примут участие в церемонии приема партии медицинского оборудования, а также транспортных средств, ранее полученных Национальной армией от Германии.
- Сегодня, 12:07
- DTV
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