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Франция, Германия и Британия подготовили резолюцию против Ирана, пишут СМИ

Франция, Германия и Британия подготовили резолюцию против Ирана, пишут СМИ
Фото: РИА Новости / Антон Быстров

Франция, Германия и Великобритания подготовили проект резолюции против Ирана в свете предстоящего заседания Совета управляющих МАГАТЭ и намерены ее продвигать, игнорируя возражения США против подобных действий, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов.

Западные СМИ со ссылкой на источники ранее сообщали, что США разделились во мнениях с Францией, Великобританией и Германией относительного того, стоит ли противостоять Ирану в МАГАТЭ, добиваясь принятия резолюции против него, и тем самым рисковать дальнейшей эскалацией. Отмечалось, что США оказывают давление на ряд стран Европы и Британию, чтобы они отказались от идеи осуждения прогресса Ирана в ядерной программе во время следующей июньской сессии Совета управляющих МАГАТЭ, передает ria.ru.

"Мы подталкиваем американцев к действию, но они продолжают стоять на месте, думая, что нельзя делать ничего, чтобы не провоцировать эскалацию с Ираном. Это к настоящему времени ни к чему не привело, и мы думаем, что сейчас нужно показать жесткую позицию", - приводит слова высокопоставленного европейского чиновника агентство.

Отмечается, что страны "Евротройки" уже распространили проект резолюции среди стран Совета управляющих агентства.

Согласно трем анонимным источникам агентства в среде европейских дипломатов, новая резолюция фокусируется на расследовании действий Ирана и содержит возможность запросить у гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси "более всеобъемлющий отчет" о деятельности Ирана в области ядерной программы, чем те, которые агентство предоставляет ежеквартально. Тем не менее, резолюция не будет угрожать передачей дела в Совет безопасности ООН, отмечает агентство.

Рейтер добавляет, что последняя резолюция против Ирана в МАГАТЭ была принята полтора года назад - она призывала Иран активнее сотрудничать с агентством в рамках расследования, в ходе которого на трех незадекларированных объектах страны были найдены следы урана. Среди прочих проблем, Иран также не допустил до объектов экспертов по обогащению урана в ноябре 2023 года.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
  • Сегодня, 12:08
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