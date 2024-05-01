Немецкая контейнерная линия Hapag-Lloyd с конца этой недели начинает предлагать перевозку в украинские морские порты.
Отмечается, что Hapag-Lloyd будет брать слоты на сервисе между Румынией и Украиной, которым оперирует находящаяся в Одессе украинская транспортно-логистическая компания Iteris Feeders, пишетdelo.ua
MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцария) также возобновит регулярный сервис в порты "Великой Одессы". Перевозки запланированы из турецкого порта Текирдаг в Одесский морской порт.
Ранее руководитель Hapag-Lloyd Ukraine Валерий Леонов отметил, что перспектива возобновления работы в смысле полноценного оперирования контейнерной линии выглядит сомнительной из-за ряда факторов.
"Во-первых, собственно военный риск. Примером реагирования контейнерных перевозчиков на него может быть решение по Красному морю. Также сюда следует отнести ограниченный объем грузов на Черном море в целом и непредсказуемую конъюнктуру спроса именно украинских грузов", - отметил он.
По его словам, имеющийся объем грузов пока обрабатывается беспрепятственно портом Констанца и через порты Польши.
"Но мы внимательно наблюдаем за процессами на рынке и своевременно обновляем статус с управляющим офисом", – объяснял Леонов.