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Евросоюзу рекомендовано лучше готовиться к наводнениям

Евросоюзу рекомендовано лучше готовиться к наводнениям
Фото: depositphotos.com © Wirestock

Когда после ливней в июле 2021 года в ЕС реки вышли из берегов, погибло 240 человек, ущерб составил 50 млрд евро

Город Пепинстер до сих пор окончательно не восстановился после сильных ливней и наводнений, обрушившихся на Восток Бельгии в июле 2021 года. Вышли из берегов реки. Вода поднялась до 2-го этажей некоторых зданий, что привело к гибели 7 человек и закрытию всех магазинов, школ и местных учреждений. Телерепортажи о этих разрушениях перепугали Евросоюз, когда такой же проливной дождь стал надвигаться на Германию и Нидерланды. В итоге это обернулось огромной трагедией с материальным потерями: 240 человек погибли, ущерб составил около 50 млрд евро, пишет euronews.com. Мэра Пепинстера Филипп Годен убеждён, что это экстремальное погодное явление в Европе было вызвано резким изменением климата планеты:

"Я думаю, что мы только в начале опасного пути. Мы обязательно должны принять целый ряд гораздо более важных мер фундаментального, структурного характера, чтобы справиться с этим явлением. Нужно но-новому распланировать землепользование, обустроить берега. В нашем районе преобладает болотистая местность с торфяниками, которые действуют как губка. Нужно их осушить и прокопать дренажные канавы, прежде чем возобновятся обильные дожди, иначе паводки будут происходить снова".

Вопросы управление водными ресурсами в условиях климатического кризиса находятся в центре внимания "Зелёной недели" в Брюсселе. В докладе, опубликованном в этом месяце, Европейское агентство по окружающей среде бьет тревогу: 12% населения Евросоюза живет в районах, подверженных риску затопления. По мнению Агентства, такие природные бедствия, вероятно, будут Министр правительства Брюсселя по экологии Ален Марон считает,что противодействовать изменению климата нужно на двух фронтах:

Прежде всего нужно правильно распорядиться денежными ресурсами. Это означает, что весь "зелёный переход" должна быть интегрирован в европейскую финансовую систему. Страны должны инвестировать огромные средства в политику адаптации к новым условиям. Это одно. Другое – это изменения в практике, реализация решений, основанных на том, как это делает сама природа. Это самое эффективное. И это не обязательно будет стоить дороже. Но гражданам требуется смена модели, изменение мышления, переход в новое культурное изменение.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, наводнение в следующий раз могут быть особенно сильными в северо-западной Европе и центре континента.
  • Сегодня, 12:25
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