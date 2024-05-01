30 мая в стенах Министерства финансов прошло расширенное совещание, в ходе которого обсуждалось изменение механизма уплаты налога на доходы организаций, разработанное в рамках реализации Концепции бюджетной и налоговой политики на 2024 год и среднесрочную перспективу, ежегодного послания Президента к органам исполнительной власти, а также во исполнение поручений Председателя Правительства ПМР. На встрече присутствовали главы госадминистраций городов республики, представители Министерства экономического развития, бизнес-сообщества и Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, сообщила пресс-служба Министерства финансов ПМР
Вице-премьер – министр финансов Алена Рускевич, выступая со вступительным словом, отметила:
«Учитывая, что превалирующую долю в структуре доходов нашего государства занимают поступления от налога на доходы, был проведен анализ трудоемкости и сложности процессов и порядка исчисления и уплаты этого налога. В целях обсуждения и выработки консолидированной позиции по данному вопросу мы готовы презентовать концепцию предлагаемых изменений, основная цель которых – снижение нагрузки на финансовый блок налогоплательщиков и упрощение налогового администрирования.»
Концепт основных предложенных Минфином изменений презентовал Евгений Кошелев – заместитель министра финансов, директор Государственной налоговой службы.
По словам Евгения Кошелева, на сегодняшний день по закону о налоге на доходы организаций, отчисления по действующим ставкам происходят в Единый государственный фонд соцстрахования, республиканский бюджет, дорожный фонд и т.д. При этом, если у организации нет структурных подразделений и ее деятельность происходит в рамках одного города или района, то налог оплачивается в один бюджет – местный или республиканский. Если же деятельность организации охватывает несколько городов – налог поступает в отдельности по каждому структурному подразделению. Так, организация, работающая во всех городах республики, ежемесячно готовит и направляет в обслуживающий банк 15 платежных поручений. Механизм вызывает ряд сложностей в администрировании уплаты налога. Как следствие, затрачивается значительное время и возрастают риски налоговых нарушений. Трудности возникают также, когда в течение года меняются нормативы отчислений, установленных законом о республиканском бюджете на финансовый год.
Министерство финансов предлагает перейти к концепции уплаты налога на доходы одним платежным поручением, которое оплачивается в республиканский бюджет по месту нахождения головного офиса организации. Подобная схема уже действует по Единому таможенному платежу.
Введение системы «один налог – одна платежка» повлечет ряд положительных последствий как для налогоплательщиков и налоговых органов, так и для местных бюджетов. Уменьшится количество налоговой отчетности, что освободит трудовые ресурсы, исчисление и заполнение расчетов по налогу на доходы станет более удобным, проще станет и процесс сверки. При этом, местные бюджеты предлагается дофинансировать из республиканского бюджета, что поможет избежать кассовых разрывов, которые возникают в связи с уплатой платежей в конце месяца, а также нивелировать риски в случае приостановки или ограничении деятельности бюджетообразующих городских предприятий под влиянием внешнеполитических факторов.
Концепция разработана с учетом предложений бизнес-сообщества республики. В ходе совещания свое мнение высказала директор ЗАО «БухНалУчет» Ольга Ивановна Поликарпова:
«Хочу поблагодарить Минфин за возможность поучаствовать и за то, что к нашему мнению прислушиваются. Для бизнеса предложенные нововведения — это большой плюс. Сейчас возникает много вопросов, когда меняются коды и налоговые ставки. Единый налог – большой благо.»
Представители СПАПП и промышленных предприятий республики одобрили предполагаемые нововведения. Главы госадминистраций, в целом, поддержали концепт об изменениях порядка исчисления и уплаты налога, однако указанный вопрос затрагивает межбюджетные отношения, в связи с чем потребуются дополнительные обсуждения вариантов решения уменьшения поступления от налога на доходы в местные бюджеты. Обсуждение и доработка законопроекта продолжится для его дальнейшего направления в Правительство на рассмотрение.