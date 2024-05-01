Правила получения молдавского гражданства будут ужесточены.Согласно поправкам, принятым накануне в первом чтении, заявления об установлении гражданства Республики Молдова и заявления о признании лиц гражданами РМ будут согласовывать со Службой информации и безопасности, сообщает md.kp
Кроме того, будет продлён срок рассмотрения заявлений о признании гражданства Республики Молдова на срок до 6 месяцев, передаёт ipn.md.
Также, согласно проекту, не все лица, родившиеся и проживающие на территории РМ, не имеющие гражданства других государств и ходатайствующие о признании гражданства страны, получат его.
Законопроект будет внедрён после утверждения парламентом в окончательном чтении.