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Правила получения молдавского гражданства ужесточат

Правила получения молдавского гражданства ужесточат
фото из открытых источников

Правила получения молдавского гражданства будут ужесточены.Согласно поправкам, принятым накануне в первом чтении, заявления об установлении гражданства Республики Молдова и заявления о признании лиц гражданами РМ будут согласовывать со Службой информации и безопасности, сообщает md.kp

Кроме того, будет продлён срок рассмотрения заявлений о признании гражданства Республики Молдова на срок до 6 месяцев, передаёт ipn.md.

Также, согласно проекту, не все лица, родившиеся и проживающие на территории РМ, не имеющие гражданства других государств и ходатайствующие о признании гражданства страны, получат его.

Законопроект будет внедрён после утверждения парламентом в окончательном чтении.

  • Сегодня, 16:37
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