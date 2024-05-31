Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине наносить удары по территории России немецким оружием, сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.
Берлин снял ограничения на использование вооружений на фоне активных военных действий в Харьковской области, передаёт РБК
По словам Хебештрайта, атаки осуществлялись «с позиций в районе Харькова, в частности с непосредственно прилегающей к российской границе территории», и Киев «имеет право защищаться от этих нападений». «Украина может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставленное нами», — заявил он (цитата по Bild).
Шольц долгое время выступал против того, чтобы Украина применяла немецкое оружие для обстрела российской территории. Он также исключал возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, поскольку для контроля их применения нужно участие немецких солдат. 26 мая канцлер сказал, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте России и Украины, но несколько дней спустя Politico написало с ссылкой на источники о смене его позиции.
Накануне Politico, The New York Times и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В Госдепартаменте это подтвердили. По данным NYT, Пентагон по поручению Белого дома должен был передать Украине точные инструкции, как именно применять вооружение.
Помимо Германии и США разрешение на использование вооружений для ударов по целям внутри России дала Великобритания. Снятие ограничений для Украины поддерживает и Франция.
Российские власти заявляли, что это приведет к серьезной эскалации. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — говорили в Кремле, предупредив об ответных мерах Москвы.
Президент Владимир Путин заявлял, что «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют». По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, Россия находится в состоянии военного конфликта с Западом, тот развивается «по самому плохому сценарию» и может перейти «в его последнюю стадию».