Как заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ Василе Шарбан, попытки легализовать промышленную коноплю, которая, как утверждается, «абсолютно безвредное растение», власти предпринимали еще с 2017 года. Однако скоро этот процесс завершится, пишет bloknot-moldova.ru.
- Мы внесли изменения, достигли консенсуса с МВД, Агентством по борьбе с наркотиками и представителями медицины. Мы внесли изменение, чтобы упростить процедуру выдачи разрешения на выращивание технической конопли, - сказал Шарбан.
Как заявил Шарбан, выращивание технической конопли - «довольно прибыльно», так как эта культура неприхотлива к погодным условиям, и ее можно выращивать даже в южных районах.
Как отмечает agrotv.md, во многих странах, в том числе в ЕС, техническую коноплю выращивают в упрощенном режиме, без разрешения властей. Этот вид конопли выращивают в промышленных и садоводческих целях для извлечения волокон, биомассы, масел и для производства пищевых и фармацевтических продуктов.