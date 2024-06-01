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В Молдове хотят легализовать техническую коноплю

В Молдове хотят легализовать техническую коноплю
Источник фото: bloknot-moldova.ru

Как заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ Василе Шарбан, попытки легализовать промышленную коноплю, которая, как утверждается, «абсолютно безвредное растение», власти предпринимали еще с 2017 года. Однако скоро этот процесс завершится, пишет bloknot-moldova.ru.

- Мы внесли изменения, достигли консенсуса с МВД, Агентством по борьбе с наркотиками и представителями медицины. Мы внесли изменение, чтобы упростить процедуру выдачи разрешения на выращивание технической конопли, - сказал Шарбан.    

Как заявил Шарбан, выращивание технической конопли - «довольно прибыльно», так как эта культура неприхотлива к погодным условиям, и ее можно выращивать даже в южных районах.

Как отмечает agrotv.md, во многих странах, в том числе в ЕС, техническую коноплю выращивают в упрощенном режиме, без разрешения властей. Этот вид конопли выращивают в промышленных и садоводческих целях для извлечения волокон, биомассы, масел и для производства пищевых и фармацевтических продуктов.
  • Сегодня, 10:22
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