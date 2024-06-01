Три женщины пытались зарегистрироваться для участия в выборах президента в Иране, но их кандидатуры были признаны не соответствующими необходимым условиям. Об этом сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, не раскрыв личности этих женщин, сообщает ТАСС.
"Три женщины обратились с желанием зарегистрироваться для участия в президентских выборах, но они не соответствовали условиям", - отметил Эслами в эфире телеканала IRIB.
Согласно иранской конституции, избирательному закону 1985 года и поправкам к нему от 2021 года, президент избирается всеобщим прямым голосованием на четыре года и может занимать пост не более двух сроков подряд. Кандидатом может стать гражданин Ирана в возрасте от 40 до 75 лет, имеющий иранское происхождение и опыт работы на руководящей должности в государственных органах.
В четверг в 08:00 по местному времени (07:30 мск) началась регистрация кандидатов на 14-е президентские выборы. Она продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации претендента посту президента страны. Окончательный список участников опубликуют 11 июня.
19 мая в провинции Восточный Азербайджан на севере Ирана потерпел крушение вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту. Вместе с президентом летели глава МИД и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли.