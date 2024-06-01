Исследователи из Лувенского института биомолекулярной науки и технологии (IBST) в Бельгии обнаружили, что популярные шоколадные десерты содержат химические вещества, вызывающие рак. Об этом говорится в статье Daily Mail со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry, передает rbc.ru.
Хотя многие вредные соединения присутствуют в самом шоколаде в достаточно низких концентрациях, куда более высокие дозы обнаружены в некоторых выпекаемых сладостях с шоколадным вкусом. Популярные лакомства, такие как готовые блины, вафли и пирожные, содержат высокий уровень канцерогенов, выделяющихся в процессе производства.
По словам ученых, это явление чаще всего встречается в лакомствах массового изготовления, поскольку компании используют более высокие температуры выпечки, чем при домашней готовке. Это приводит к более сложным вкусам и ароматам их продуктов, а параллельно образуются новые молекулы-соединения, такие как α, β-ненасыщенные карбонилы.
Этот класс карбонилов очень реактивен и потенциально опасен, способен повреждать ДНК при употреблении. Он взаимодействует с белками и ферментами в желудке человека, что может привести к более быстрому делению клеток, превращающему нормальные клетки в раковые. Хотя эти карбонилы естественным образом содержатся во многих продуктах питания, они также используются в качестве вкусовых добавок, а некоторые из них запрещены в Европейском союзе, в том числе фуран-2 (5H) -он.
Чтобы лучше понять, как эти молекулы естественным образом образуются в пищевых продуктах и присутствуют ли они в количествах, которые могут представлять угрозу для здоровья, ученые протестировали шоколад и другие сладкие лакомства на наличие десяти различных α, β-ненасыщенных карбонилов.
Команда создала собственный шоколад и обнаружила, что α, β-ненасыщенные карбонилы образуются во время обжарки и после добавления какао-масла, однако их концентрация была достаточно низкой, чтобы вызывать проблемы со здоровьем в результате употребления шоколадных конфет. Затем исследователи проверили 22 образца коммерчески доступных десерта, включая блины, вафли, торты и печенье (с шоколадом или без него). В этих упакованных лакомствах они обнаружили еще более низкую концентрацию девяти из десяти карбонилов по сравнению с шоколадом.
Оставшийся карбонил — генотоксичный фуран-2 (5H) -он — оказался в гораздо более высоких концентрациях в образцах блинов и тортов, достигая 4,3 млг на 1 кг. Учитывая, что рекомендуемый порог содержания генотоксичных веществ составляет всего 0,15 мкг на человека в день, употребление этих десертов может превысить этот предел.
Исследователи пришли к выводу, что молекула фуран-2 (5H), вероятно, образовалась в процессе выпечки и не коррелирует с количеством шоколада, присутствующего в упакованных десертах. Команда подчеркнула важность мониторинга ароматизаторов в пищевых продуктах, чтобы держать потребителей в курсе и обеспечивать их безопасность.
Доктор Александр Дюсар, ведущий автор исследования и научный сотрудник IBST, рассказал Daily Mail, что исследования все еще продолжаются, чтобы понять «ключевые параметры» «вредных соединений». В будущем необходимо ограничить их присутствие в пище.
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