Dnestr.TV

 
0

На Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса Х

На Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса Х
Фото: Depositphotos

Новая сильнейшая вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 1 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"1 июня в 01:03 мск зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут", - отметили в ИПГ.

Предыдущая вспышка такого класса Х1.4/2B была зафиксирована 29 мая, она длилась 87 минут. После этого ученые спрогнозировали, что на Земле 31 мая - 1 июня может начаться магнитная буря, но она не станет экстремальной.

В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды института, магнитное возмущение на Земле пока не достигло самого слабого уровня G1 по шкале из пяти показателей, где самый высокий уровень - G5 (экстремально).

После серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности впервые с августа 2005 года. Вспышки повлияли на системы передачи информации на планете, например, некоторые спутники Starlink "выбило" с позиций на орбите.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

  • Сегодня, 15:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна