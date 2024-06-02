Пентагон объявил тендер на покупку книг о военной стратегии России, написанных западными авторами. Соответствующие данные приводятся на сайте госзакупок США, пишет iz.ru.
В сообщении говорится, что закупку предполагается совершить в интересах ВВС США для обучения.
Ведомство планирует добавить в библиотеку книги Офера Фридмана, Эндрю Моргана, Самэуля Рамани и других авторов, посвященные военной стратегии РФ, в том числе в конфликте на Украине, а также стратегии Китая и вопросам искусственного интеллекта.
Цена контракта для каждого издания - 600 долларов, завершить его исполнение требуется к середине июня, следует из условий тендера.
Ранее, 29 мая, СМИ сообщили о планах Пентагона использовать частные спутники в военных целях. Отмечается, что толчком к созданию проекта под названием «Космический резерв коммерческого расширения» послужил якобы отказ в 2022 году предпринимателя и главы SpaceX Илона Маска задействовать спутники компании Starlink для удара по российским войскам.
В ноябре прошлого года Inside Defense со ссылкой на уведомление министерства обороны страны сообщало, что совет по оборонной политике Пентагона проведет закрытые заседания, посвященные обсуждению стратегии военного ведомства США в отношении России. Отмечается, что заседания проводятся для сбора, анализа и оценки секретной информации. Их результатом должна стать выработка практических рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и реализации текущей оборонной стратегии.
При этом 27 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основной задачей альянса остается предотвращение военной эскалации с Россией. Он указал на необходимость недопущения превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО.
В конце октября экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Он указал на то, что РФ противостоит не только Украине, но и Североатлантическому альянсу, и США, которые поддерживают Киев экономическими военными средствами. По словам Риттера, российская сторона при этом побеждает.