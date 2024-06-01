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В Молдове будут штрафовать за оскорбление учителей

В Молдове будут штрафовать за оскорбление учителей
Фото: открытые источники

В Молдове будут штрафовать за оскорбление учителей. В частности тем, кто оскорбит учителя, грозит штраф до 1250 леев. В то же время умышленное оскорбление чести, достоинства или профессиональной репутации, сопровождающееся хулиганскими действиями и/или нанесением телесных повреждений, будет наказываться штрафом до 7500 леев или лишением свободы на срок до 15 дней. Такую поправку к Уголовному кодексу и Кодексу о правонарушениях принял парламент во втором чтении 30 мая, сообщает newsmaker.md.

Поправку предложила глава парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей.

В частности, за оскорбление преподавательского, научного и педагогического состава или работников образовательных учреждений, то есть умышленное унижение их достоинства или профессиональной репутации при исполнении ими своих обязанностей будут штрафовать на сумму от 500 до 1250 леев.

А за те же действия, сопровождающиеся хулиганскими выходками или нанесением телесных повреждений, грозит штраф от 2500 до 7500 леев, или арест на 15 суток.

Цель проекта — обеспечить дополнительную защиту работников образования и снизить акты насилия со стороны учащихся, студентов или их родителей в образовательных учреждениях.

В то же время в проекте отмечают, что действующее законодательство, хотя и предусматривает санкции, аналогичные предлагаемым в законопроекте, в том числе для лиц в возрасте от 16 до 18 лет, в случае совершения разбойного нападения на врача, медицинского работника, военнослужащего, сотрудника правоохранительного органа, правовая база в отношении
подобных действий, направленных против учителей или работников образования, не устанавливает конкретных мер (ограничений, запретов, санкций).
  • Сегодня, 09:13
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