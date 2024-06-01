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Папский посланник по Украине продолжает миссию

Папский посланник по Украине продолжает миссию
Фото: vaticannews.va

Специальный посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи сообщил, что вверенная ему миссия продолжается, и, хотя в обозримом будущем поездки в РФ и на Украину не планируются, он всегда готов отправиться в столицы обеих стран, пишет ТАСС.

"Миссия продолжается, особенно на гуманитарном уровне. В частности, Святой престол может способствовать воссоединению несовершеннолетних с их семьями, а также обмену пленными или информацией, полезной для их семей. Если будет необходимо, я готов совершить новые поездки в Москву и Киев, но на данный момент таких планов нет", - сказал иерарх в интервью корреспонденту ТАСС.

"Я готов сделать все, что может быть полезным для решения гуманитарных вопросов и диалога о мире", - добавил он.

По его словам, запущенный в течение его миссии механизм (по воссоединению вывезенных из зоны военных действий детей с их семьями на Украине - прим. корр.), действует. "Механизм работает и продемонстрировал, что при его помощи можно решить проблемы, чтобы способствовать воссоединению семей", - отметил собеседник агентства. При этом он признал наличие объективных сложностей. "Основная сложность заключается в сборе всей детальной информации, необходимой для выработки правильного решения в зачастую деликатных ситуациях, касающихся несовершеннолетних, что в нынешних условиях бывает особенно сложно. И в этом смысле то, что удалось наладить прямой контакт между соответствующими институтами, очень важно", - поделился кардинал. Он отметил ключевую роль нунциев (послов Ватикана) в Киеве и Москве в этом процессе.

Глава Конференции итальянских епископов был назначен Папой Римским Франциском посланником по урегулированию на Украине около года назад. В рамках своей миссии он побывал в Киеве и Москве, а также в Вашингтоне и Пекине.
  • Сегодня, 09:16
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