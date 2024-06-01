В Венеции 1 июня, начали действовать новые правила для туристов, согласно которым запрещено использование громкоговорителей и ограничен размер туристических групп до 25 человек, передает BBC.
По словам чиновников, эти меры были предприняты, чтобы ограничить влияние чрезмерного туризма на город.
Чрезмерный туризм считается одной из самых актуальных проблем Венеции, население которой составляет около 250 000 человек. В 2019 году город посетило более 13 миллионов туристов. С тех пор количество посетителей уменьшилось, но ожидается, что в ближайшие годы оно превысит допандемический уровень.
С тех пор число посетителей сократилось, но ожидается, что в ближайшие годы оно превысит уровень, существовавший до пандемии.
В Венеции наблюдается массовый исход местных жителей из-за опасений, что туристы могут заполонить исторический островной город.
Ocio, гражданская ассоциация, отслеживающая жилье в городе, сообщила в недавнем обновлении, что в историческом квартале имеется около 49 000 кроватей для аренды туристами - больше, чем количество, доступное для жителей.
Изменения в правилах туризма произошли после того, как эксперты ЮНЕСКО в прошлом году предупредили, что Венеция может быть добавлена в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, поскольку воздействие изменения климата и массового туризма грозит вызвать необратимые изменения в ней.
Культурный орган ООН в конечном итоге не включил Венецию в список, признав попытки решить проблемы острова с помощью системы защиты от наводнений и мер по снижению воздействия массового туризма.
Напомним, в текущем году Венеция ввела однодневный сбор для посетителей города с целью контроля за туризмом.