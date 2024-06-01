Беженцы из Украины, получившие в Чехии статус временной защиты и желающие вернуться на Родину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от государства. Об этом сообщает Radio Prague International, пишет korrespondent.net.
Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным - транспортировка в машине скорой помощи. Проект продлится с июня по ноябрь.
Чехия готова оплатить билеты на 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 пациентов.
Проект добровольного возвращения был утвержден правительством в середине мая. На программу выделено 5,5 млн крон. Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.
По данным МВД, в апреле в Чехии проживало около 339 тысяч украинцев, покинувших Родину. Из них всего 20 тысяч смогут получить разрешение на долгосрочное проживание вместо временной защиты.
Напомним, по данным опросов, большинство украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет, своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется, в лучшем случае, половина.